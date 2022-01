Probabili formazioni Cagliari-Bologna: Orsolini in attacco

Reduce dal primo successo sotto la gestione targata Walter Mazzarri, il Cagliari ritrova il pubblico della Unipol Domus per dare la caccia alla seconda vittoria consecutiva che rappresenterebbe un importante investimento in chiave salvezza.

Il tecnico dei sardi, alle prese con diverse assenze, affida le sorti offensive del Cagliari a Joao Pedro, pronto a formare il tandem avanzato con Pavoletti, in goal a Genova contro la Samp.

A centrocampo, cabina di regia affidata a Grassi con Deiola e Marin da interni. Le corsie laterali saranno invece affare di Bellanova a destra e Dalbert a sinistra. In difesa consueto pacchetto a tre con Lovato, Carboni e la conferma di Altare. Cragno a difendere la porta.

In Sardegna, sbarca un Bologna che si appresta a disputare la prima partita del suo 2022 dopo lo stop imposto dall'Asl locale che ha impedito ai felsinei di presentarsi al Dall'Ara contro l'Inter a causa di diverse positività al Covid all'interno del gruppo squadra.

Situazione che costringe Mihajlovic a fare di necessità virtù: si va verso il 3-5-2 anche in casa bolognese con Orsolini al fianco di Arnautovic in attacco. Pacchetto mediano formato da Svanberg con Dominguez e Soriano ai lati. Sulle fasce spazio per Skov Olsen e Dijks, mentre a schermare la porta di Skorupski ci saranno Bonifazi, Binks e Theate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-BOLOGNA

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri.



BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic.