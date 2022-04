FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-UDINESE

BOLOGNA (3-5-2): Bardi; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Soriano, Dijks; Orsolini, Barrow.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

Gioca Bardi in porta e non Skorupski tra i rossoblù. Davanti al portiere italiano difesa a tre con Bonifazi, Binks e Theate. In avanti Barrow al fianco di Orsolini. In mediana Dominguez, Svanberg e Soriano con De Silvestri e Dijks sulle corsie.

Tra i friulani è Success il partner avanzato di Deulofeu. A centrocampo pacchetto a tre con Arslan, Walace e Makengo. Sui binari esterni agiranno Molina e Udogie. In difesa Becao, Marì e Perez. In porta c'è Silvestri.