Obiettivo comune: provare a ripartire. Bologna e Torino, distanziate da un solo punto in classifica (33 quelli dei granata, 32 quelli dei felsinei), si ritrovano di fronte al Dall'Ara con la missione di migliorare il proprio momento di forma. Nelle ultime cinque giornate la squadra di Mihajlovic ha vinto una volta, mentre quella di Juric ha conquistato appena un paio di punti.

Per entrambe la zona retrocessione è sempre a distanza di sicurezza. Quella che conduce in Europa, sognata dal Torino a un certo punto del campionato, è ormai lontanissima. Colpa, come detto, dei risultati recenti, nonostante l'ottimo derby disputato e pareggiato un paio di settimane fa da Belotti e compagni.

Il Bologna dovrà fare a meno di Arnautovic, che dunque non recupera per il match: Soriano agirà a sostegno di Orsolini e Barrow, in mezzo al campo Svanberg con Schouten. In difesa più Bonifazi di Soumaoro.

Nel Torino Pobega, febbricitante negli ultimi giorni, recupera e farà coppia con Brekalo alle spalle di Belotti. Singo torna titolare sulla destra, Lukic fa spazio a Ricci, Djidji scalza Zima in retroguardia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-TORINO

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Orsolini, Barrow.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.