Derby emiliano senza assilli di classifica tra Bologna e Sassuolo, entrambe già tranquille da tempo e lontane dalla zona Europa.

Ma se il Bologna si è tolta lo sfizio di fermare la Juventus sul pareggio e battere l'Inter, il Sassuolo ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite.

Mihajlovic schiera un 3-5-2 in cui Barrow dovrebbe spuntarla su Orsolini per affiancare Arnautovic. Soumaoro, Medel e Theate in difesa. A centrocampo Dominguez, Schouten e Soriano. Svanberg parte dalla panchina.

Dionisi con tutti i migliori: Berardi, Raspadori e Traoré alle spalle di Scamacca. Frattesi e Maxime Lopez in mezzo al campo, Ayhan e Ferrari a difesa di Consigli con Muldur e Rogerio sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SASSUOLO

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.