Probabili formazioni Bodo/Glimt-Roma: rotazioni per i giallorossi, Villar sulla trequarti

Scontro al vertice per i giallorossi di Mourinho, che fanno tappa in Norvegia: turnover per la Roma, Shomurodov in attacco.

Sfida al vertice nel Gruppo C di Conference League: la Roma ospite del Bodo/Glimt cerca punti importanti per consolidare il primato in classifica e proseguire al meglio il suo percorso europeo. Netto, fin qui, per i giallorossi con due vittorie nelle prime due rispettivamente contro CSKA Sofia e Zorya, con otto goal fatti e una sola rete subita. Per i norvegesi, invece, successo all'esordio contro lo Zorya e pari per 0-0 nell'ultimo turno contro il CSKA Sofia. Scelti da Goal Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Calendario Serie A 2021/2022 La formazione di Knutsen, che guida il campionato con tre punti di vantaggio sul Molde, si schiererà con un classico 4-3-3 con Haikin tra i pali, Sampsted, Lode, Hoibraten e Bjorkan in difesa. A centrocampo andranno Brustad, Berg e Konradsen, mentre in avanti spazio al tridente composto da Solbakken, Botheim e Pellegrino. Mourinho, soddisfatto per la prova dell'Allianz Stadium contro la Juventus, cercherà di gestire le forze in vista della sfida contro il Napoli: in porta confermato Rui Patricio, con Reynolds, Ibanez, Kumbulla e Calafiori nella difesa a quattro. In mediana Darboe titolare con Veretout faranno schermo dietro alla trequarti comosta da Perez, Villar, che potrebbe essere schierato in un nuovo ruolo, e El Shaarawy. La punta sarà Shomurodov. PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT-ROMA BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brustad, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Veretout; Perez, Villar, El Shaarawy, Shomurodov.