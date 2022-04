Probabili formazioni Bodo/Glimt-Roma: spazio a Mkhitaryan e Pellegrini

Terzo incontro tra Bodo/Glimt e Roma in Conference League. Stavolta si gioca l'andata dei quarti, dopo le due sfide che hanno visto i norvegesi surclassare il team di Mourinho per 6-1, rimanendo indenni nel ritorno per 2-2. Ora, solamente una giocherà le semifinali.

Nonostante la batosta subita nei gironi, la Roma è comunque riuscita ad ottenere il primo posto ai danni di un Bodo/Glimt che ha dovuto giocare i sedicesimi per approdare agli ottavi, in cui si è qualificata la formazione capitolina grazie alla vetta nel gruppo C.

Knutsen punterà su Espejord come prima punta, con Pellegrino e Solbakken esterni. In mezzo ci saranno Hagen, Saltnes e Vetlesen, mentre Haiki difenderà i pali davanti a Sampsted, Moe, Hoibraaten e Wembangomo. Rispetto alle sfide dei gironi, il Bodo non può più contare su Botheim e Berg, ceduti a gennaio.

Nella Roma ci sarà bomber Abraham di punta, supportato da Mkhitaryan e Pellegrini. Conferma per Zalewski sulla fascia, con Cristante, Oliveira e Karsdorp a completare il reparto di centrocampo. In porta Rui Patricio, mentre la difesa sarà composta da Ibanez, Mancini e Smalling.

La semifinalista si decicderà giovedì 17 aprile all'Olimpico: una tra Bodo/Glimt e Roma sfiderà nel penultimo atto della Conference League la vincente tra Leicester e PSV.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haiki; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino. All. Knutsen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Oliveira, Karsdorp; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho