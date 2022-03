Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Atalanta: c'è Muriel con Malinovskyi e Koopmeiners

Novanta minuti per difendere il risultato dell'andata e accedere ai quarti di finale di Europa League. Ma senza rinunciare al gioco.

Questo è l'obiettivo dell'Atalanta di Gasperini, che si reca alla Bayarena forte del 3-2 della partita giocata a Bergamo una settimana fa.

La squadra di Gerardo Seoane si è dimostrata però un'avversaria temibile e più che all'altezza dell'impegno europeo e stasera di fronte al proprio pubblico cercherà di ribaltare l'esito negativo del Gewiss Stadium.

Gasperini può contare sul ritrovato Muriel, che sarà il punto di riferimento offensivo dei nerazzurri supportato da Koopmeiners e Malinovskyi. In porta Musso dietro al terzetto Toloi-Demiral-Palomino, mentre Hateboer e Zappacosta saranno gli esterni ai fianchi di de Roon e Freuler.

Seoane deve rinunciare ad alcuni pezzi pesanti come Schick, Wirtz e Frimpong. Non per questo proporrà una formazione rinunciataria. Hradecky difende la porta con Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba e Bakker in linea difensiva. Palacios-Aranguiz il duo centrale dietro a Diaby, Demirbay e Paulinho. Alario unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Palacios, Aranguiz; Diaby, Demirbay, Paulinho; Alario. All. Seoane.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.