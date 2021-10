Probabili formazioni Barcellona-Real Madrid: Dest nel tridente, Kroos dall'inizio

Per il big match del Camp Nou Koeman alza l'ex Ajax nel trio d'attacco con Depay e Ansu Fati. Ancelotti recupera Kroos e Carvajal e li schiera dal 1'.

La Liga e la Spagna si fermano per l'appuntamento più atteso della stagione: al Camp Nou va in scena il Clasico tra Barcellona e Real Madrid.

Dopo il successo in campionato contro il Valencia e la recentissima affermazione in Champions a danno della Dinamo Kiev, il Barcellona di Ronald Koeman mette nel mirino il colpo grosso contro i rivali di sempre per rilanciare una stagione che, al momento, lo vede relegato ad un mesto ottavo posto in campionato.

Il tecnico olandese vara il 4-3-3 con Dest pronto ad agire sulla linea del tridente d'attacco di fianco al connazionale Depay e ad Ansu Fati. A centrocampo ci sarà Busquets a dirigere il traffico in mediana, supportato da Gavi e De Jong.

In difesa recuperato Jordi Alba che giocherà largo a sinistra con Sergi Roberto sul versante opposto. A protezione della porta di ter Stegen ci sarà la coppia centrale composta da Piqué e Garcia.

Le merengues di Carlo Ancelotti, terzi in classifica e reduci dal ko contro l'Espanyol, rispondono con un modulo a specchio: recuperato Hazard che, tuttavia, non partirà dal primo minuto. Nel tridente largo a Benzema con Rodrygo e Vinicius ai lati. In mezzo al campo il tecnico italiano può fregiarsi del recupero di Kroos, destinato a completare il pacchetto di mezzo insieme ai fedelissimi Modric e Casemiro.

Nella linea arretrata si segnala anche il pieno reintegro di Carvajal a destra con Mendy a sinistra. In porta ci sarà Courtois, mentre la coppia di difesa sarà formata da Militao e Alaba.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, De Jong; Dest, Depay, Ansu Fati.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.