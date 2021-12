Champions League o Europa League. A Bergamo, tra le mura amiche, l'Atalanta si gioca la conferma negli ottavi del massimo torneo continentale per la terza annata di fila, contro un Villarreal attualmente secondo in classifica e al quale basta un pari per poter giocare la fase ad eliminazione diretta del torneo 21/22.

Sulle ali dell'entusiasmo per una Serie A che la vede in piena lotta Scudetto, l'Atalanta proverà a scrollarsi di dosso l'indecisione delle ultime gare di Champions League, che l'hanno vista al top solamente per metà gara, per poi essere rimontata in diverse occasioni. Stavolta, però, non si può sbagliare.

Nel match d'andata in terra spagnola l'Atalanta ha pareggiato 2-2: il Villarreal ha ottenuto sette punti fin qui, mentre la Dea sei. Per gli ottavi ed essere seconda in classifica dietro ad un Manchester United avanti come capolita e testa di serie, servono solo i tre punti: altrimenti, in caso di pareggio o sconfitta, saranno sedicesimi di Europa League o eliminazione completa, a seconda del risultato dello Young Boys.

Rispetto alla vittoria contro il Napoli, Gasperini propone Hateboer e Pasalic: Zappacosta si è allenato a parte. In porta Musso, difeso da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon, Freuler e Maehle, con Zapata e Malinovskyi regolarmente titolari. Gosens indisponibile.

L'articolo prosegue qui sotto

Dall'altra parte out per squalifica Yeremy Pino, Danjuma con Moreno e Chukwueze in attacco. Capoue, Parejo e Trigueros terzetto in mezzo, tra i pali Rulli sarà difeso da Foyth, Torres, Pedraza e la vecchia conoscenza della Serie A, Raul Albiol.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Chukwueze, Gerard Moreno, Danjuma.