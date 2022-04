Probabili formazioni Atalanta-Verona: Muriel titolare, scaligeri con Barak

La sfida tra Atalanta e Verona chiude la 33ª giornata di Serie A: i bergamaschi vogliono giocarsi fino alla fine le loro chances di partecipare alle coppe europee, mentre i veneti hanno una classifica tranquilla e pensano a togliersi altre soddisfazioni da qui alla fine del campionato.

Per archiviare l'eliminazione dall'Europa League per mano del Lipsia e ricominciare la corsa in campionato con un successo, Gasperini in avanti si affida a Muriel (in vantaggio sul connazionale Zapata e con Koopmeiners e Malinovskyi a completare il reparto offensivo.

Il 3-4-1-2 del tecnico è completato da una mediana con Hateboer e Pezzella esterni, mentre de Roon e Freuler nel cuore della manovra. Musso fra i pali, protetto da una difesa con Scalvini, Demiral e Palomino.

Nel Verona c'è l'importante ritorno di Barak, che dividerà la trequarti con Caprari e avrà il compito di assistere nel migliore dei modi l'unica punta Simeone.

L'articolo prosegue qui sotto

In uno schieramento quasi speculare a quello atalantino, Montipò guiderà dalla porta un trio difensivo composto da Casale, Gunter e Ceccherini. L'ex Tameze e Ilic agiranno in mezzo al campo, con Faraoni e Lazovic a presiedere le fasce.

PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-VERONA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.