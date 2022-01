Probabili formazioni Atalanta-Venezia: chance per Miranchuk

La scorpacciata di reti con cui è stata regolata l'Udinese alla 'Dacia Arena' è il biglietto da visita dell'Atalanta in questo 2022: la 'Dea' ha inaugurato il nuovo anno con una goleada 'old style', il viatico migliore per affrontare l'impegno della Coppa Italia.

L'avversario agli ottavi di finale è il Venezia di Paolo Zanetti che, al contrario, il 2022 l'ha iniziato col piede sbagliato, perdendo in maniera netta a domicilio contro il Milan.

Per i bergamaschi si tratta dell'esordio in questa edizione della competizione, mentre i lagunari hanno eliminato il Frosinone (dopo i calci di rigore) ai trentaduesimi e la Ternana ai sedicesimi.

Gasperini si prepara a dare un'opportunità a chi il campo l'ha visto di meno finora: è il caso del 2003 Scalvini, sostituto di Toloi nella retroguardia completata da Demiral e Djimsiti. De Roon pronto al rientro, Pessina sulla trequarti a sostegno dell'inedita coppia d'attacco composta da Miranchuk e Muriel.

Qualche novità di formazione anche per Zanetti, orientato a proporre Lezzerini tra i pali e Ampadu nel ruolo di terzino destro, con Molinaro sull'out opposto. Centrocampo ridisegnato con Fiordilino e Cuisance ai lati di Tessmann, così come il tridente offensivo: Sigurdsson e Kiyine sugli esterni, Johnsen in mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-VENEZIA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Miranchuk, Muriel. All. Gasperini.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Tessmann, Cuisance; Sigurdsson, Johnsen, Kiyine. All. Zanetti.