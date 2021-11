Probabili formazioni Atalanta-Venezia: pronto Muriel

Chiuso il 14esimo turno con la vittoria a Torino contro la Juventus, l'Atalanta riparte in campionato tra le mura amiche, ospitando il Venezia di Zanetti. E' proprio la sfida di Bergamo ad aprire il 15esimo turno di Serie A, alle ore 18:30, in contemporanea con l'incontro dell'infrasettimanale tra Fiorentina e Sampdoria.

L'Atalanta si è avvicinata al secondo posto dopo il successo contro la Juventus e rimane sulla scia della capolista Napoli, mentre il Venezia è partito bene da neopromossa, mettendo insieme 15 punti. Un buon avvio per i lagunari, mentre la Dea si conferma big anche nel 2021/2022.

Gasperini si affida a Muriel come prima punta, supportato da Pasalic e Ilicic. Sulle fasce ci sono Zappacosta e Maehle, mentre come interni agiranno Koopmeiners e Freuler. In porta Musso, difeso da Toloi, Demiral e Djimsiti. Out Gosens, che rientrerà nel 2022.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Venezia conferma per il tridente composto da Aramu, Okereke e Johnsen, tra i pali Romero. DIfesa a quattro con Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps, a centrocampo Ampadu, Tessman e Busio. Henry scalpita, ma dovrebbe partire dalla panchinan. K.o. Ebuehi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Muriel.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Ampadu, Tessman, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti.