Si chiude il quarto turno di campionato, per Atalanta e Torino la possibilità di agganciare la Roma in vetta alla classifica.

Napoli, Milan e Lazio hanno rallentato. Per Atalanta e Torino c'è la possibilità di superarle tutte e tre, così da agganciare la Roma in testa alla classifica: sette punti fin qui per le imbattute squadre di Gasperini e Juric, di fronte per un match decisamente importante.

107esimo incontro tra Atalanta e Torino: bilancio a favore dei granata con 42 vittorie contro le 24 dei nerazzurri. A completare il quadro ci sono 40 pareggi.

Nell'Atalanta spazio e Lookman e Zapata in avanti, con Ederson alle loro spalle. Maehle e Hateboer esterni, De Roon e Koopmeiners interni. Davanti a Musso giocheranno Okoli, Demiral e Toloi. Panchina per Muriel e Malinovskyi, fuori anche Pasalic. Resta però viva l'ipotesi 4-2-3-1.

Dall'altra parte Sanabria unica punta, supportato da Lukic e il nuovo arrivato Vlasic. Radonjic fuori dai priimi 11. Vojvoda o Lazaro e Aina saranno gli esterni di centrocampo, con Ricci e Linetty in mezzo. A difendere Milikovic-Savic agiranno Djidji, Schuurs e Rodriguez, anche se Buongiorno preme.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria.