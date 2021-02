Formazioni Atalanta-Real Madrid: Pessina e Vinicius Jr. dal 1'

Zidane con gli uomini contati, con il solo Mariano Diaz tra i grandi in panchina. Gasperini esclude ancora Ilicic.

L'Atalanta ha un nuovo appuntamento con la storia, questa sera alle ore 21 al Gewiss Stadium: a Bergamo arriva il Real Madrid per gli ottavi di finale di Champions League. Una sfida impensabile solo qualche anno fa.

"Per noi resta un evento, abbiamo qualche stimolo in più. Siamo stati capaci di fare imprese in trasferta che ci hanno permesso di passare il turno. Vogliamo arrivare a Madrid e essere ancora in corsa, quella di domani non è altro che il primo tempo. Al ritorno penseremo all’eventuale impresa".

L'ha presentata così in conferenza stampa Gian Piero Gasperini, segno che l'Atalanta non è più la cenerentola di turno, ma una solida realtà. Nessuna voglia di recitare il ruolo di comparsa, la Dea se la vuole giocare faccia a faccia, restando in corsa per la qualificazione e giocandosi tutto poi a Madrid.

Primo incontro ufficiale tra Atalanta e Real Madrid; l’Atalanta conta un solo precedente contro squadre spagnole in competizioni europee; negli ottavi di finale della scorsa stagione, contro il Valencia, vinti dai bergamaschi con il risultato aggregato di 8-4.

Il Real Madrid ha vinto tutti gli ultimi cinque match esterni di Champions League contro squadre italiane (12 goal segnati, uno subito), mentre nelle precedenti 16 trasferte in Italia aveva trovato il successo solo tre volte. Gli spagnoli inoltre hanno trovato la via del goal in tutte le ultime 19 gare contro squadre italiane - l’ultima italiana contro cui sono rimasti a secco è la Juventus, nel novembre 2008 (0-2).

Squadra che vince non si cambia. Gasperini è rimasto soddisfatto della vittoria contro il Napoli e non vuole modificare la formazione, anche a costo di rinunciare inizialmente a Josip Ilicic in una serata di queste.

Muriel e Zapata saranno ancora accompagnati da Pessina. Maehle stringe i destri sulla destra vista l'indisponibilità di Hateboer. In difesa il trittico formato da Toloi, Romero e Djimsiti.

Benzema, Valverde, Rodrygo, Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola e Marcelo. Sono questi tutti gli indisponibili per il Real Madrid. Risultato? Un solo giocatore di movimento della prima squadra va in panchina e sarà Mariano Diaz, per il resto gli altri undici giocatori a disposizione in campo, tutti giocatori del Castilla in panchina. Sorti dell'attacco affidate a Vinicius Junior.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; L. Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Vinicius Junior, Isco.