Probabili formazioni Atalanta-Milan: torna Kjaer, Rebic-Bennacer titolari

I rossoneri di scena a Bergamo nel big match del 7° turno di A: maglia da titolare per Kjaer, Rebic e Bennacer. La Dea recupera sia Toloi che Demiral.

La settima giornata di Serie A si chiude con il big match del Gewiss Stadium di Bergamo che vedrà di fronte l' Atalanta e il Milan.

In quel di Bergamo i rossoneri vanno alla caccia del sesto successo in campionato nonché il terzo consecutivo. Stefano Pioli sembra intenzionato ad affidare il peso dell'attacco sulle spalle di Rebic, pronto ad essere innescato dall'ormai più che collaudato tridente Saelemaekers-Brahim Diaz-Leao.

A centrocampo turno di riposo per Kessié: ad affiancare Tonali ci sarà Bennacer. Tutto confermato, invece, in difesa. A protezione della porta di Maignan ci saranno Calabria e Theo Hernandez sulle corsie con Kjaer, definitivamente recuperato dopo l'infortunio contro la Juve, a formare la coppia centrale insieme a Tomori.

Importanti i recuperi anche in casa Atalanta con Gian Piero Gasperini che potrà contare su Toloi e Demiral in difesa insieme a Djimsiti. A centrocampo il ko di Gosens ridisegna le fasce: Zappacosta giocherà a destra con Maehle traslato a sinistra. In mediana solita cerniera con de Roon e Freuler. Sulla trequarti Malinovskyi e Pessina agiranno alle spalle di Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.