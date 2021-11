L'Atalanta riceve il Manchester United in Champions League: i nerazzurri con le certezze. Solskjaer si affida a Cristiano Ronaldo.

Notte da sogno al Gewiss Stadium, l'ennesima da quelle parti: l'Atalanta riceve il Manchester United per il ritorno della sfida valida per la fase a gironi di Champions League.

Dea reduce dal pari interno contro la Lazio per 2-2 in Serie A, con il goal in extremis di De Roon, che si aggiunge a quello di Zapata, tra le polemiche finali.

I Red Devils nell'ultimo turno di Premier League, invece, sono ritornati alla vittoria con lo 0-3 netto in casa del Tottenham, conquistata con un super goal di Cristiano Ronaldo e le reti di Cavani e Rashford.

Nerazzurri chiamati a riscattare la rimonta beffa di Old Trafford, con una situazione del gruppo F ancora da definire: Manchester United che guida a 6 punti. Atalanta a 4, a pari merito con il Villarreal.

Gasperini pronto a schierare i migliori a disposizione: in porta andrà Musso, mentre in difesa verrà riproposto De Roon insieme a Demiral e Palomino. Mediana composta da Zappacosta, Koopmeiners, Freuler e Maehle, alle spalle di Pasalic che agirà sulla trequarti. Coppia d'attacco formata da Zapata e Ilicic.

Solskjaer che si affida alle certezze: tra i pali De Gea, protetto da Dalot, Varan e, Maguire. Schermo a centrocampo offerto da Pogba e Fred, con Bruno Fernandes alle spalle di Cristiano Ronaldo e Cavani..

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MANCHESTER UNITED

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Ilicic. All. Gasperini.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Dalot, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Fred, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes, Cavani, Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.