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Simone Gambino

Formazioni Arabia Saudita-Uruguay: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
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Arabia Saudita vs Uruguay
Arabia Saudita

Problemi di formazione per Marcelo Bielsa in vista dell'esordio dell'Uruguay ai Mondiali 2026 contro l'Arabia Saudita: out per infortunio Ronald Araujo, Gimenez e De Arrascaeta. Il ct saudita Donis si affida alla classe e all'esperienza di Salem Al-Dawsari.

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Probabili formazioni Arabia Saudita - Uruguay

4-2-3-1
Arabia Saudita crest
Arabia Saudita
ASA
Formazione
Uruguay crest
Uruguay
URU
4-2-3-1
21M. Al Owais24M. Al-Harbi5H. Al Tambakti4A. Al Amri12S. Abdulhamid7M. Al-Juwayr15A. Alkhaibari10S. Al-Dawsari6N. Al-Dawsari20S. Mandash9F. Al-Buraikan23F. Muslera13G. Varela3S. Caceres17M. Vina16M. Olivera5M. Ugarte21F. Vinas6R. Bentancur20M. Araujo8F. Valverde9D. Nunez
Uruguay crest
Uruguay
URU
4-2-3-1
Arabia Saudita

Formazione titolare

Uruguay

Allenatore

  • G. Donis
  • M. Bielsa

Infortuni e squalifiche

Dopo settimane, se non mesi, di polemiche l'Uruguay si appresta a scendere in campo per l'esordio ai Mondiali 2026 contro l'Arabia Saudita. Marcelo Bielsa, nel mirino della critica per la gestione del gruppo, i metodi di allenamento e i risultati non convincenti, dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali come Ronald Araujo, José Maria Gimenez e Giorgian De Arrascaeta, costretti a saltare per infortunio il debutto a Miami.

Difesa dunque rimaneggiata, con Sebastian Caceres chiamato a far coppia con il napoletano Olivera al centro; a centrocampo la diga è composta da Ugarte e Bentancur, con Vinas che potrebbe agire a supporto del centravanti Darwin Nunez.

Nell'Arabia Saudita l'unico dubbio rimane tra i pali, visti i problemi muscolari che hanno costretto Al-Aqidi a saltare tutte le amichevoli di preparazione ai Mondiali: pronto Al-Owais. Il ct Donis si affida davanti alla stella Salem Al-Dawsari, già protagonista ai Mondiali 2022 in Qatar.

Fischietto affidato all'arbitro italiano Maurizio Mariani.

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Arabia Saudita crest
Arabia Saudita
ASA
Uruguay crest
Uruguay
URU

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La partita tra Arabia Saudita e Uruguay sarà trasmessa a partire da mezzanotte in esclusiva su DAZN.

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