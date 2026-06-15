Formazioni Arabia Saudita-Uruguay: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Arabia Saudita - Uruguay
Formazione titolare
Allenatore
- G. Donis
- M. Bielsa
Infortuni e squalifiche
Dopo settimane, se non mesi, di polemiche l'Uruguay si appresta a scendere in campo per l'esordio ai Mondiali 2026 contro l'Arabia Saudita. Marcelo Bielsa, nel mirino della critica per la gestione del gruppo, i metodi di allenamento e i risultati non convincenti, dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali come Ronald Araujo, José Maria Gimenez e Giorgian De Arrascaeta, costretti a saltare per infortunio il debutto a Miami.
Difesa dunque rimaneggiata, con Sebastian Caceres chiamato a far coppia con il napoletano Olivera al centro; a centrocampo la diga è composta da Ugarte e Bentancur, con Vinas che potrebbe agire a supporto del centravanti Darwin Nunez.
Nell'Arabia Saudita l'unico dubbio rimane tra i pali, visti i problemi muscolari che hanno costretto Al-Aqidi a saltare tutte le amichevoli di preparazione ai Mondiali: pronto Al-Owais. Il ct Donis si affida davanti alla stella Salem Al-Dawsari, già protagonista ai Mondiali 2022 in Qatar.
Fischietto affidato all'arbitro italiano Maurizio Mariani.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
La partita tra Arabia Saudita e Uruguay sarà trasmessa a partire da mezzanotte in esclusiva su DAZN.