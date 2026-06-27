Formazioni Algeria-Austria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Algeria e Austria si giocano il secondo posto del Gruppo J alle spalle dell'Argentina nella terza giornata del gruppo J. Ma entrambe hanno comunque buone speranze di qualificarsi ai sedicesimi di finale. Chi vincerà lo scontro diretto accederà di diritto al prossimo turno dei Mondiali come seconda, mentre in caso di pareggio sarà la Nazionale di Rangnick a chiudere seconda grazie alla migliore differenza reti. Anche una sconfitta comunque non comporterebbe per forza l'eliminazione visto che entrambe hanno già conquistato tre punti nelle prime due giornate.

Vladimir Petkovic punta ovviamente sulla classe di Mahrez, ma anche sulle geometrie di Bentaleb a centrocampo e sulla corsa ai Ait-Nouri a sinistra mentre in porta c'è Luca Zidane, figlio di Zizou. Rangnick conferma la coppia Danso-Alaba in difesa con Gregoritsch unica punta e finora in ombra.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Algeria-Austria, gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo J ai Mondiali, si gioca domenica 28 giugno al GEHA Field at Arrowhead Stadium di Kansas City. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 04.00. La partita verrà trasmessa in esclusiva su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro di Algeria-Austria da parte della Rai.