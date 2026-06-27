Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoAlgeria
Kansas City Stadium
team-logoAustria
Guarda su DAZN
Lelio Donato

Formazioni Algeria-Austria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Algeria vs Austria
Algeria
Austria

Scontro diretto per il secondo posto tra Algeria e Austria nella terza giornata del Gruppo J dominato dall'Argentina, ma potrebbero qualificarsi entrambe: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Pubblicità


Probabili formazioni Algeria - Austria

4-2-3-1
Algeria crest
Algeria
ALG
Formazione
Austria crest
Austria
AUT
4-2-3-1
23L. Zidane21R. Bensebaini17R. Belghali2A. Mandi15R. Ait Nouri19N. Bentaleb10F. Chaibi14H. Boudaoui7R. Mahrez22I. Maza9A. Gouiri1A. Schlager20K. Laimer5S. Posch8D. Alaba3K. Danso6N. Seiwald18R. Schmid24P. Wanner9M. Sabitzer4X. Schlager11M. Gregoritsch
Austria crest
Austria
AUT
4-2-3-1
Algeria

Formazione titolare

Austria

Allenatore

  • V. Petkovic
  • R. Rangnick

Algeria e Austria si giocano il secondo posto del Gruppo J alle spalle dell'Argentina nella terza giornata del gruppo J. Ma entrambe hanno comunque buone speranze di qualificarsi ai sedicesimi di finale. Chi vincerà lo scontro diretto accederà di diritto al prossimo turno dei Mondiali come seconda, mentre in caso di pareggio sarà la Nazionale di Rangnick a chiudere seconda grazie alla migliore differenza reti. Anche una sconfitta comunque non comporterebbe per forza l'eliminazione visto che entrambe hanno già conquistato tre punti nelle prime due giornate.

Vladimir Petkovic punta ovviamente sulla classe di Mahrez, ma anche sulle geometrie di Bentaleb a centrocampo e sulla corsa ai Ait-Nouri a sinistra mentre in porta c'è Luca Zidane, figlio di Zizou. Rangnick conferma la coppia Danso-Alaba in difesa con Gregoritsch unica punta e finora in ombra.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Algeria-Austria, gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo J ai Mondiali, si gioca domenica 28 giugno al GEHA Field at Arrowhead Stadium di Kansas City. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 04.00. La partita verrà trasmessa in esclusiva su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro di Algeria-Austria da parte della Rai.

Coppa del Mondo
Algeria crest
Algeria
ALG
Austria crest
Austria
AUT
Pubblicità