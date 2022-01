Dalla Serie A alla Malesia: Forestieri firma col Johor Darul Ta'zim

Non ha mai avuto problemi a giocare all'estero, Fernando Forestieri. Del resto il suo sangue è italiano, ma è nato in Argentina nel 1990, dove ha iniziato a giocare con il Boca Juniors. Tornato in Italia per le giovanili del Genoa e una lunga serie di prestiti, ha giocato a lungo anche in Inghilterra. Ora, però, la scelta più inusuale di tutti: la Malesia.

Svincolatosi lo scorso dicembre dall'Udinese, Forestieri ha infatti accettato la proposta del Johor Darul Ta'zim Football Club, squadra del massimo campionato malese. Ex Johor FC, nel 2011 ha cambiato proprietà riuscendo a diventare una delle squadre più importanti del torneo locale.

Nel 2014, infatti, la squadra della città di Johor Bahru ha conquistato il primo titolo, a cui ne sono seguiti altri altri sette consecutivi. Il nuovo club di Forestieri viene dunque da otto campionati di fila conquistati, due di questi anche nel palmares di Mauricio, vecchia conoscenza della Lazio e nuovo compagno del 31enne.

Forestieri non è stato certo protagonista nella prima parte di 2021/2022 con la maglia dell'Udinese: appena sei presenze tra campionato e Coppa italia, per un totale di 100 minuti giocati con i bianconeri, squadra nella quale era approdato per la prima volta nel 2010/2011.

Insieme a Mauricio, Leandro Velázquez e il resto del Johor, Forestieri prenderà parte alla Champions League asiatica: nella passata annata il club è stato inserito nel gruppo G, arrivando terzo alle spalle delle qualificate al turno successivo Nagoya Grampus (Giappone) e Pohang Steelers (Corea del Sud). Ultimi i thailandesi del Ratchaburi Mitr Phol FC.

Dopo l'anno di Malaga, la lingua era inglese con nove annate e gli esordi nelle giovanili del Boca Juniors, per l'ex Under 21 azzurro, la Malesia. Maglia numero 45 per l'italo-argentino:

"Ho sentito e visto molte cose sul progetto JDT Football e ho deciso che questa era la mia direzione. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio".

Sicuramente a sorpresa.