Football Manager 2020: i migliori giocatori svincolati

Non sempre si può puntare sui grandi campioni e i giovani talenti, il colpaccio può avvenire senza dover pagare l'altro club.

Un trasferimento gratuito in qualsiasi gioco di Football Manager può essere un modo brillante ed economico per aumentare le opzioni della tua squadra, in particolare se hai le mani legate riguardo il budget per i trasferimenti.



Naturalmente dipende da quale club stai gestendo e quali sono le esigenze della tua squadra, ma in ogni edizione del gioco ci sono una manciata di svincolanti interessanti che aspettano solo di essere ingaggiati.



Si possono trovare giocatori con esperienza nei migliori campionati anche se è vero che molti tendono ad essere alla fine della loro carriera. Mai sottovalutare però dieci anni o più di carriera.



Se stai iniziando con Football Manager 2020 - magari approfittando dell'offerta per giocare gratuitamente - ecco una lista dei migliori svincolati disponibili nel titolo.

I migliori svincolati su Football Manager 2020

Svincolati su Football Manager 2020, gli attaccanti

Player Age* Position Nationality Wilfried Bony 30 ST Ivory Coast Giuseppe Rossi 32 ST Italy Hatem Ben Arfa 32 AM RC, FC France Paulo Henrique 30 AM RL, ST Brazil Marcus Pedersen 29 ST Norway Jonathas 30 ST Brazil Obafemi Martins 34 ST Keirrison 30 ST Brazil

Da Bony a Giuseppe Rossi, passando per Keirrison e Martins, potete scegliere di puntare su di loro per migliorare il vostro reparto offensivo. Occhio però sopratutto a Ben Arfa, che può ralmente dare una mano alla vostra formazione.

Svincolati su Football Manager 2020, i centrocampisti

Giocatore Età* Posizione Nazionalità Lucas Silva 26 DM Brazil Darren Fletcher 35 DM Scotland Yoann Gourcuff 32 AM C France Riccardo Montolivo 34 DM Italy Stephen Ireland 32 AM C Ireland Mile Jedinak 34 DM Delvin N'Dinga 31 DM Congo Sekou Sanogo 30 DM Ivory Coast Diego Poyet 26 DM Valon Behrami 34 DM Switzerland Jack Rodwell 28 DC, DM England Gabriel Torje 29 AM RLC Romania Emre Colak 28 AM LC Turkey Diego Capel 31 AM L Spain

Qui si può dare una possibilità a Montolivo, libero dopo l'addio al , o magari ad un altro ex rossonero come Gourcuff. Si possono inoltre scegliere vecchi nomi ampiamente considerati dalle big come Luca Silva, Capel e Rodwell. Ve li ricordate?

Svincolati su Football Manager 2020, i difensori

Player Age* Position Nationality Fabio Coentrao 31 D/WB RL, AM RL Portugal Ivan Strinic 31 D/WB/M L Croatia Ignazio Abate 32 D/WB R Italy Alan Hutton 34 D/WB R Scotland Maximiliano Pereira 35 D/WB R Uruguay Martin Olsson 31 D/WB L Sweden Alexander Buttner 30 D/WB L Netherlands Aleksandar Pantic 27 D RC Philipp Wollscheid 30 D C Germany Slobodan Rajkovic 30 DC Serbia James Collins 35 DC Wales Gabriel Paletta 33 DC Italy Johan Djourou 32 DC Switzerland Alexander Milosevic 27 DC Sweden Richard Keogh 32 DC Ireland Serdar Tasci 32 DC Germany

Fabio Coentrao, Strinic, Djourou, Paletta. Per dare sicurezza ai giovani, servono over 30 navigati: la difesa è il reparto in cui gli svincolati potrebbero farvi realmente svoltare.

Svincolati su Football Manager 2020, i portieri

Giocatore Età* Posizione Nazionalità Emiliano Viviano 33 GK Italy Jordan Archer 26 GK Scotland Fabiano 31 GK Brazil Johann Carrasso 31 GK France Stefano Sorrentino 40 GK Italy Agustin Orion 38 GK

Poteva passare all' , ma alla fine è libero: sarete voi a puntare su Viviano? Dovreste. Come dovreste riportare in anche Sorrentino, tra i migliori del campionato nell'ultimo decennio.

