Football Manager 2020, la Juventus avrà un'altro nome: Zebre

Dopo FIFA, anche nel videogioco manageriale la Juventus cambia nome: niente licenza, i bianconeri si chiameranno Zebre.

Nome reale, casacche ufficiali, volti a dir poco realistici. La , su PES 2020, è in tutto per tutto Madama. Se lo sguardo si allarga però altrove, allora qualche differenza c'è. Piemonte Calcio su FIFA 20, Zebre su Football Manager. Sì, anche in questo caso, niente nome.

Football Manager 2020 sta per arrivare sugli scaffali digitali e fisici, 19 novembre data scelta per il nuovo capitolo del videogioco calcistico manageriale più amato del pianeta. Sorpresa per i fans della Juventus: non si chiamerà così, ma bensì Zebre.

Logo e nome diverso dunque per la Juventus su FM 2020, con PES ad avere i bianconeri al 100% in seguito all'accordo raggiunto qualche mese fa. Rispetto a Playstation e Xbox, dunque a FIFA, su Football Manager cambiare il nome non dovrebbe essere così difficile, ma di base Zebre sarà il titolo ufficiale della Juventus su Pc.

Il mancato accordo sulle licenze ha lasciato di stucco migliaia di fans della Juventus, delusi per come la società bianconera avrà un altro sè: FIFA sembrava un caso isolito, ma la partnership commerciale con PES ha di fatto escluso tutti gli altri videogiochi calcistici.