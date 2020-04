Football Manager 2020 Juventus fix: come avere i nomi reali

Vi spieghiamo come avere il vero nome della Juventus e sistemare il resto dei problemi su Champions ed Europa League.

Dato che Konami ha acquisito tutti i diritti della per Pro Evoution Soccer 2020, nessun altro gioco per computer può utilizzare il nome, il logo o la maglia del club di per il 2019-2020.



Di conseguenza, la Juventus è conosciuta come Piemonte Calcio in FIFA 20 e è stata chiamata Zebre in Football Manager 2020. Su FM però niente bianconero, il colore predefinito per il club in FM2020 in realtà è una maglia nera con una striscia bianca diagonale, proprio come la finta maglia del Piemonte Calcio in FIFA 20.



Il realismo è la chiave per i fans di Football Manager e dunque la maggior parte dei giocatori vorrà giocare una simulazione il più realistica possibile. Serve la Juventus.con la questione delle licenze risolte e le Euro Cup ed Euro Vase correttamente chiamate Champions ed .



Altri problemi che sorgono a causa dei requisiti di licenza sono che la squadra nazionale giapponese non convoca giocatori reali, i club brasiliani hanno nomi falsi, mentre il ha un manager falso all'inizio della partita. Tutti questi problemi possono essere risolti nello stesso processo che richiede l'eliminazione e l'aggiunta di alcuni file sul tuo PC o Mac.

FM2020 Fix su licenze e nomi reali

La modifica dei nomi di club e competizioni con i nomi reali in Football Manager 2020 è abbastanza semplice fino a quando si seguono i passaggi seguenti.

Altre squadre

I file possono essere scaricati su SortItOutSI o FMScout e deve essere estratti sul tuo computer. Potrebbe essere necessario registrare un account, ma è gratuito e richiede solo un minuto o due.

Servirà dunque copiare e incollare le cartelle e i file scaricati nelle posizioni giuste.



Dopo aver scaricato ed estratto i file, segui queste istruzioni:

Individua la giusta cartella sul tuo computer

Windows: \Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Football Manager 2020\data\database\db\2010\

Mac: /Users/[username]/Library/Application Support/Steam/steamapps/common/Football Manager 2020/database/data/db/2010/ Cancella le cartelle dbc, edt e lnc dentro la cartella 2010 Copia e incolla le nuove cartelle dbc, edt e lnc che hai scaricato da SortItOutSI o FMScout.

Quando inizierai una nuova partita, verranno applicate le correzioni e ci saranno i nomi veri Alcune modifiche funzioneranno con le partite salvate esistenti, ma se hai iniziato una partita prima di applicare queste modifiche, la Juventus verrà comunque chiamata Zebre.



Per garantire che tutte le modifiche vengano aggiornate, dovrai iniziare una nuova partita in modalità carriera.