Fonseca e il mancato approdo al Tottenham: "L'arrivo di Paratici ha bloccato tutto"

L'ex tecnico della Roma ripercorre la trattativa naufragata col Tottenham: "Era tutto pronto, poi sono sorti ostacoli. Voglio un top club".

E' rimasto senza una panchina Paulo Fonseca, la cui esperienza alla Roma resta - per ora - l'ultima della sua carriera: diverse settimane fa sembrava fatta per la firma col Tottenham, che alla fine ha deciso di ripiegare su Nuno Espirito Santo.

Una trattativa naufragata sul più bello, ripercorsa dallo stesso tecnico portoghese in un'intervista concessa all'emittente televisiva 'SIC': a ricoprire un ruolo primario in questa vicenda è stato il nuovo direttore generale degli 'Spurs', Fabio Paratici, la cui nomina si è rivelata uno scoglio insormontabile per giungere alla fumata bianca.

"Era tutto pronto, non c'erano più ostacoli. Ma con l'arrivo del nuovo direttore generale (Paratici, ndr) si sono manifestate problematiche difficili da superare".

L'ambizione di Fonseca resta comunque intatta.