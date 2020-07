Fonseca smentisce le voci: "Zaniolo è veramente infortunato"

Nessun problema tra il tecnico della Roma e il giovane giocatore giallorosso: "Chi mi conosce sa che dico sempre la verità".

Nicolò Zaniolo non tornerà in campo contro la . Dopo la mancata partecipazione alla gara contro l' , il giovane giocatore della non sarà convocato nemmeno per il 35esimo turno di campionato: ad affermarlo lo stesso mister Fonseca in conferenza stampa

Alla vigilia del fondamentale match contro la già retrocessa SPAL, Fonseca ha infatti confermato che Zaniolo, ancora infortunato, non sarà della gara. Questo, in mezzo alle voci riguardo ad un litigio tra i due, che l'ex tecnico dello ha voluto smentire categoricamente.

Tra Zaniolo e Fonseca nessun problema, solo l'infortunio di uno dei suoi giocatori più importanti:

“Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere".

Fonseca non vuole continuare a sentire voci non vere:

"Non c’è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi”.

Tornato in campo a inizio luglio contro il dopo la rottura del legamento crociato che l'avrebbe riportato in campo solamente nel 2020/2021, Zaniolo ha giocato quattro gare, segnando anche contro il . Poi lo stop, tra le voci incontrollate di problemi con Fonseca.