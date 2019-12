Fonseca sicuro: "Voglio restare a lungo alla Roma"

Paulo Fonseca ha sorpreso tutti alla guida della , soprattutto perché si tratta del suo primissimo anno in e in . Tanto che molti parlano già di un possibile inserimento dei giallorossi nella corsa allo Scudetto.

E 'Alla Gazzetta dello Sport' l'allenatore della Roma ha parlato anche di questo nella lunga intervista concessa.

"Penso che non sia giusto creare grandi aspettative. Meglio vivere con senso della realtà. Siamo all’inizio di un percorso. C’è un allenatore nuovo, un direttore sportivo nuovo, tanti giocatori sono arrivati e tanti sono andati via. Sono soddisfatto dell’andamento della squadra, ma sarebbe ingiusto creare questa pressione. Non vale la pena fare piani a lungo termine quando la prossima partita è sempre la più difficile. Soprattutto qui in Italia, dove l’ultima in classifica può battere la prima. Comunque, ho la consapevolezza che la Roma stia crescendo".