Il Messaggero - Fonseca in bilico alla Roma: spunta il nome di Spalletti

Le ultime sconfitte avrebbero reso meno salda la panchina di Paulo Fonseca. La Roma starebbe pensando anche a Spalletti per la sua sostituzione.

In pochi giorni sembra essersi ribaltato il mondo in casa . La pesante sconfitta patita nel derby contro la , unita all’eliminazione dalla Coppa per mano dello , hanno spazzato via la soddisfazione delle scorse settimane legata ad un ottimo avvio di 2021.

A destare più di una preoccupazione all’interno della società, non sono solo le due cocenti delusioni arrivate a breve giro di posta l’una dall’altra, ma anche l’atteggiamento con la quale la squadra si è approcciata ad appuntamenti così importanti della sua stagione.

Come riportato da ‘Il Messaggero’, a finire sul banco degli imputati è soprattutto Paulo Fonseca, la cui panchina non sarebbe più così salda.

Altre squadre

I Friedkin stanno valutando attentamente la situazione e non è da escludere la possibilità di un cambio in corsa. Sul futuro del tecnico lusitano si stanno quindi addensando le prime nubi e da qualche ora - spiega il quotidiano romano - ha iniziato a circolare il nome di Luciano Spalletti per la sua sostituzione. Il tecnico toscano peraltro è ancora sotto contratto con l' fino al giugno prossimo.

Si tratta ovviamente di un’ipotesi clamorosa, visto che il tecnico toscano ha già guidato la Roma in due diverse occasioni (per lui quattro secondi posti all’attivo, oltre che due Coppe Italia ed una ) e il suo sarebbe quindi un incredibile ritorno per iniziare un nuovo ciclo in giallorosso.

Paulo Fonseca, dal canto suo, non molla e punta a riconquistare la piena fiducia del suo club.