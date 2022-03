Follia Taarabt: espulso dopo otto minuti in Benfica-Vizela

Serata breve ma intensa quella di ieri per Adel Taarabt, impegnato con il suo Benfica nella sfida di campionato contro il Vizela. Un match che lo ha visto come assoluto protagonista, ma in senso negativo.

Al sesto minuto della contesa, l'ex centrocampista di Milan e Genoa è entrato durissimo sul numero 29 avversario Sarmiento, rimasto a terra e ripresosi solo dopo le cure dei medici.

Inizialmente il direttore di gara aveva ammonito Taarabt ma, rivedendo l'intervento al Var, ha modificato la sua decisione optando per il rosso diretto.

Vermelho claríssimo para Taarabt pic.twitter.com/7zKIXyzgpH — João Bastos (@JohnnyBazzinga) March 11, 2022

Un'espulsione lampo, che ha inciso negativamente sulle sorti del match per il Benfica. Le 'Aquile' hanno anche incassato il goal dello 0-1 nel secondo tempo, ma poi sono riuscite a pareggiare al 75' grazie a Araujo (entrato peraltro un minuto prima).

Una serata che Taarabt deve archiviare in fretta, cercando di farsi perdonare nelle prossime partite.