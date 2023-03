Follia di Goltz: raccoglie la palla in area e regala un rigore all'Independiente

Rigore ai limiti dell'incredibile quello concesso dal difensore del Colon: pallone raccolto in area con entrambe le mani dopo rinvio del portiere.

Il calcio sudamericano si rivela sempre in grado di regalare scene ed episodi ai confini della realtà.

L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella sfida tra Independiente e Colon, entrambe militanti nel campionato argentino.

La sfida è terminata in parità, con un 2-2 che non è servita a nessuna delle due squadre a smuovere la classifica in maniera concreta.

L'episodio clou del match è avvenuto però al minuto al minuto 75 della ripresa. Il portiere del Colon, Chicco, era pronto al rinvio da fondo quando si è manifestato l'imponderabile.

Il difensore centrale Goltz ha raccolto il pallone con entrambe le mani in area di rigore, spostandolo verso la linea dell'area piccola, senza accorgersi che il suo portiere lo aveva già rimesso in gioco.

Dopo le proteste dei calciatori dell'Independiente, l'arbitro si è visto costretto ad assegnare il calcio di rigore alla squadra di casa.

Sul dischetto è andato Gimenez, che ha trasformato la conclusione dagli undici metri per il momentaneo 2-1 dell'Independiente.

In totale sono stati tre i rigori assegnati nella partita: due ai padroni di casa, uno in extremis al Colon. Ma certo quello di Goltz è stato senza dubbio il più paradossale.

A fnine partita il difensore ha spiegato la sua versione dei fatti.

"L'arbitro dice che non deve sempre fischiare prima che il gioco riprenda, ma prima ci aveva fatto tornare indietro proprio per questo motivo. Sono abbastanza adulto da capire se è stato un mio errore".