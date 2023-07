Follia di Bernardeschi: espulso dopo una testata all'avversario

L'ex Juve è stato espulso nella ripresa del match contro Orlando dopo aver colpito un avversario: Toronto è poi crollato perdendo 4-0.

Follia totale di Federico Bernardeschi nel corso del match che ha visto Toronto crollare per 4-0 contro Orlando.

L'ex calciatore di Fiorentina e Juventus, infatti, è stato espulso - con tanto di fascia di capitano al braccio - dopo aver rifilato una testata ad un avversario.

Il deplorevole episodio si è consumato attorno al 63' di gioco quando i canadesi erano già sotto per 2-0: già ammonito, Bernardeschi ha colpito l'avversario con una testata dopo un vivace scambio di vedute.

Inevitabile a quel punto l'estrazione del cartellino rosso che ha chiuso anzitempo la gara del classe 1994, uscito al campo con un sorriso dai tratti decisamente ironici.

In altre parole, notte fonda in casa Toronto. Proprio così perché con l'attaccante di Carrara espulso e Insigne nuovamente out per infortunio, la franchigia canadese è poi crollata sotto i colpi di Orlando fino al definitivo 4-0.

L'esonero di Bradley non sembra aver sortito alcun effetto su una squadra che pare ormai l'ombra di se stessa e che in quel di Orlando ha incassato la quarta sconfitta consecutiva.

Una sola vittoria nelle ultime 13 uscite ufficiali fotografano alla perfezione una situazione estremamente delicata e complessa: Toronto occupa infatti il penultimo posto nella Eastern Conference con soli due punti di vantaggio sul fanalino di coda Inter Miami, ma la prossima squadra di Lionel Messi ha due partite in meno rispetto alla squadra che li precede.