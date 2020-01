Follia Balotelli: espulso a 7' dal suo ingresso, rischia una stangata

Domenica da dimenticare per Mario Balotelli: entrato contro il Cagliari al 74’, è stato espulso all’81’. Rischia grosso a causa della sua reazione.

Mario Balotelli torna a prendersi le luci della ribalta, ma lo fa non per una prodezza, bensì per una clamorosa ingenuità che potrebbe costare carissimo sia lui che al .

E’ durata infatti appena 7’ la sua partita contro il . Entrato in campo al 74’ per sostituire Donnarumma , Super Mario all’81’ è stato ammonito per un intervento scomposto ai danni di Pisacane. Subito dopo essere stato punito con il giallo, ha palesemente ‘mandato a quel paese’ il direttore di gara guadagnandosi un rosso diretto.

Dal labiale di Balotelli si evince chiaramente chiaramente che gli è scappata qualche parola di troppo, ma la sua situazione potrebbe essere aggravata dal fatto che si è avuta la netta sensazione che nell’uscire dal campo abbia rivolto altri insulti sia all’arbitro che al quarto uomo (a quest’ultimo ha anche detto “ Scrivi tutto ”).

Balotelli, che era già diffidato e che avrebbe comunque già saltato la prossima sfida con il a seguito del primo giallo, ora rischia una vera e propria stangata. Non resta infatti ora che capire quanti turni di stop gli verranno dati e quante gare dovrà di conseguenza saltare.

Per Balotelli, che non aveva disputato le prime quattro partite del torneo a causa di una vecchia squalifica, una ‘ Balotellata ’ che potrebbe avere ripercussioni pesanti per un Brescia che dopo il pareggio interno contro il Cagliari resta a caccia di fondamentali punti salvezza.