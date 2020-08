Fofana lascia l'Udinese: ufficiale il trasferimento al Lens

Seko Fofana lascia l'Udinese e la Serie A per tentare la nuova avventura in Francia: trasferimento a titolo definitivo al Lens.

Si chiude l'avventura italiana di Seko Fofana, prelevato dall' nell'estate del 2016 dalla formazione giovanile del : il centrocampista ivoriano saluta il club friulano e vola in per vestire la maglia del Lens.

Questo il comunicato della società bianconera, che cede il giocatore classe '95 a

L'articolo prosegue qui sotto

"Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana. Nell’ultima stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32 occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze in Coppa ".

Altre squadre

Hai sempre lottato per i nostri colori ⚪⚫



Merci @SekoFofana 👋



📄 Il comunicato ➡️ https://t.co/nik9q4it9s pic.twitter.com/vVkseXrc4O — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 18, 2020

A breve il servizio completo.