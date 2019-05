Florenzi e il diverbio con Ronaldo: "È Pallone d'Oro e pensa di aver diritto di fare ciò che ha fatto"

Alessandro Florenzi è stato uno dei grandi protagonisti di - . Non soltanto per il goal che ha sbloccato il punteggio, ma anche per il diverbio con Cristiano Ronaldo .

All'ora di gioco il capitano giallorosso di questa sera si è infatti scontrato con il portoghese, che lo ha anche preso in giro per la sua altezza.

I motivi delle scaramucce sono stata spieigate ai microfoni di 'RomaTV' dallo stesso Florenzi nel post-partita. Il tutto è nato da un pallone non buttato fuori da Ronaldo nonostante ci fosse un giocatore della Roma a terra.

Successivamente Florenzi ha giocato con Spinazzola a terra, scatenando così la rabbia di CR7 per la palla contesa.