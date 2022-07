Dal flop con l'Atalanta alla grande chance: Mojica nel mirino del Barcellona

Il terzino colombiano dell'Elche potrebbe finire al Barcellona: a gennaio 2021 l'Atalanta interruppe il prestito per rispedirlo al Girona.

Il ricordo lasciato a Bergamo da Johan Mojica non è dei migliori: nei sei mesi trascorsi con la maglia dell'Atalanta che lo prese come vice-Gosens, riuscì a disputare solo tredici partite, quattro delle quali da titolare. Un ruolino che convinse i dirigenti nerazzurri a rispedirlo al Girona, da dove era stato acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Una storia dai contorni negativi, che rischia di assumerne altri ben più trionfali: secondo quanto riferito dal 'Mundo Deportivo', su Mojica sarebbe piombato niente di meno che il Barcellona, letteralmente scatenato nel mercato in entrata.

i blaugrana sono alla ricerca di un terzino low cost sull'out mancino, e il profilo del classe 1992 corrisponde alla perfezione: nel suo contratto con l'Elche (che lo prelevò subito dopo l'esperienza negativa in Italia) è presente una clausola rescissoria di 5,5 milioni di euro, cifra non elevata che potrebbe dare un'accelerata al buon esito dell'affare.

Mojica si è messo in evidenza in Liga soprattutto nell'ultima stagione, chiusa con due reti e cinque assist; inoltre è stato il leader in diverse classifiche di rendimento per quanto riguarda i giocatori dell'Elche: primo per passaggi riusciti (1072), recuperi effettuati (234), duelli vinti (127) e falli subiti (50).

Dati che stuzzicano la fantasia degli uomini mercato catalani, a cui sarebbe stato proposto anche Sergio Reguilon, in uscita dal Tottenham: ritenuta elevata, però, la richiesta di 25 milioni avanzata dagli 'Spurs' per il laterale spagnolo.