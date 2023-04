Flop alla Lazio, stella del Mallorca: Muriqi è rinato in Liga

In biancoceleste due goal in un anno e mezzo e un'avventura da incubo, ma in Spagna è rinato: il kosovaro è diventato il bomber principe del Mallorca.

In Serie A non ha lasciato la minima traccia, venendo prontamente bollato come uno dei più clamorosi flop transitati nel nostro campionato. Oggi, invece, Vedat Muriqi è letteralmente rinato in Spagna con la maglia del Mallorca.

Arrivato alla Lazio nell'estate del 2020 - dopo una grande stagione al Fenerbahce - l'attaccante kosovaro ha vissuto un anno e mezzo letteralmente da incubo nel Belpaese, concludendo la propria triste esperienza con il misero bottino di 2 goal in 49 partite.

Numeri emblematici che hanno portato sfociati in un addio più che scontato già nel mercato di gennaio della sua seconda stagione italiana.

In cerca di nuova linfa, i biancocelesti lo hanno ceduto in prestito al Mallorca con l'intenzione di non disperdere subito i 20 milioni investiti per prelevare il suo cartellino.

I primi sei mesi spesi sulla più grande isola delle Baleari hanno subito pagato i dividendi: contro il Cadice ha debuttato in Liga andando subito a segno e con un complessivo di 5 goal ha contribuito alla salvezza della sua squadra.

Rendimento di spessore che ha spinto il club maiorchino verso l'acquisizione a titolo definitivo, sulla base di un conguaglio 10 milioni di euro da versare nelle casse laziali.

Il classe 1994 ha dunque trovato continuità e terreno fertile in quel di Mallorca e anche la stagione in corso ha confermato la bontà del binomio venutosi a creare: 13 goal complessivi, di cui 12 in Liga, con tanto di 'vittime' illustri come Real Madrid e Atletico.

Corazzate colpite dal miglior marcatore della nazionale kosovara, con la quale nell'ultimo anno solare è tornato a segnare con una certa costanza, come dimostrato dai 5 goal in 6 partite messi a referto in Nations League.