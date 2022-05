Flavius Daniliuc brilla con il Nizza: Napoli e Lazio lo seguono

Due anni fa, Flavius Daniliuc ha preso la decisione di lasciare il Bayern Monaco per poter trovare più spazio. Era il capitano dell’Under-19, era già entrato nell’orbita della seconda squadra guidata da Sebastian Hoeneß, che a giugno 2020 ha vinto la 3.Liga.

Oggi il difensore centrale austriaco, che lo scorso 27 aprile ha compiuto 21 anni, gioca nel Nizza è nei radar dell’alta classifica della Serie A, in particolare dal Napoli e dalla Lazio, ed è seguito anche da diverse squadre di Premier League.

La sua escalation nel giro di due anni ha lasciato molti a bocca aperta, tranne chi lo conosceva già dai suoi periodi bavaresi e, ancora prima, da quando giocava da fantasista nelle giovanili del Real Madrid e del Salisburgo. Ha arretrato la posizione. Girando l’Europa ha imparato le lingue: parla fluentemente inglese, tedesco, spagnolo e rumeno, la lingua d’origine dei suoi genitori, e sta imparando a conoscere il francese.

Nell’estate 2020, alla ricerca di una nuova squadra che potesse garantirgli un minutaggio maggiore, tra le varie pretendenti ha scelto il Nizza, allora allenato da Patrick Vieira, e la Ligue 1. Una piazza in grado di offrirgli il maggior numero di presenze, più di quanto potesse fare al Bayern Monaco, che per lui aveva in mente un percorso diverso. Detto, fatto. Lo scorso weekend Daniliuc ha raggiunto i 50 gettoni con la maglia del club della Costa Azzurra.

“Sapevo che il Nizza mi voleva ed era a conoscenza che mi sarebbe servito del tempo, ma è successo tutto molto in fretta per un giovane come me. Ho fiducia in me stesso e nelle mie qualità” ha ricordato lo scorso novembre.

Sebbene il suo ruolo oggi sia prevalentemente quello di centrale difensivo, soprattutto sul versante destro (è anche il suo piede forte), a Nizza è stato schierato anche come terzino destro nel 4-4-2 di Christophe Galtier — nientemeno che l’allenatore che lo scorso anno ha vinto il titolo con il Lille, sopravanzando il PSG. Duttile, un po’ come il suo esempio numero uno, il connazionale David Alaba, incrociato al Bayern Monaco.

E a proposito di Parigi: proprio contro Neymar e compagni Daniliuc ha giocato una delle migliori partite della sua stagione, lo scorso 5 marzo. È stato impiegato sull’out di destra, essendogli preferita molto spesso la coppia formata da Todibo e Dante al centro, prendendosi la briga di dover provare a contenere Neymar, riuscendoci: il brasiliano ha perso 22 palloni in quella serata, conclusasi con la vittoria 1-0 del Nizza, e Daniliuc è stato premiato con il voto 6 da ‘L’Équipe’. Per la scala del giornale francese, un voto molto alto.

Sebbene l'agguerrita concorrenza ne abbia limitato il minutaggio, Daniliuc a Nizza ha comunque trovato il modo di imporsi e confermare il suo talento.

“Mi dice sempre di voler giocare di più, ed è un’ottima cosa - ha affermato Galtier lo scorso autunno - Flavius ha il grande vantaggio di essere multifunzionale, sa ricoprire tanti ruoli".

Da marzo 2021 fa anche parte della nazionale austriaca under-21 e ne è persino capitano. Il prossimo passo sarà la chiamata nella nazionale maggiore: traguardo che potrebbe essersi ulteriormente avvicinato con un tecnico che crede nei giovani come Ralf Rangnick.

E sempre a proposito di traguardi: il 7 maggio sfiderà il Nantes in finale di Coupe de France. Potrà vincere il suo primo trofeo da protagonista. Per poi, magari, spiccare il volo, ancora più in alto. Magari, chissà, passando proprio dalla Premier League o dall’Italia, dove Napoli e Lazio osservano.