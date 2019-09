Flamengo forte su Guarin: accordo tra le parti vicino

Fredy Guarin sta per trovare una nuova squadra: incontro positivo con il Flamengo che vuole tesserarlo anche per la Copa Libertadores.

Scaduto il contratto con lo Shanghai Shenhua, Fredy Guarin è diventato ufficialmente uno dei giocatori più ambiti sul mercato degli svincolati, seppur non sia ancora riuscito a definire con precisione il suo futuro.

La sensazione è quella che comunque manchi poco per l'annuncio della sua prossima nuova squadra: come riportato da 'Globoesporte' infatti, per il colombiano si è mosso con decisione il Flamengo.

Nella giornata di martedì c'è stato un vertice tra i rappresentanti dell'ex e i dirigenti brasiliani: da limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca che sancirà l'approdo tra le file rubronegre, c'è ottimismo a riguardo. Guarin dovrà accettare un considerevole taglio dell'ingaggio astronomico che percepiva in , che le casse del Flamengo non sarebbero in grado di sostenere.

C'è tempo fino al 27 settembre per raggiungere l'intesa e registrare il centrocampista nella lista dei giocatori utilizzabili nel campionato verdeoro: a Rio de Janeiro hanno una certa fretta a causa delle imminenti semifinali di Copa Libertadores contro il Gremio, per le quali Guarin potrebbe essere a disposizione del tecnico Jorge Jesus.

Oltre al Flamengo hanno mostrato un certo interesse un club di negli - dove avrebbe potuto giocare soltanto a partire dal 2020 - e il Boca Juniors in , sua ex squadra che alla fine non ha affondato il colpo.