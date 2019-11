Flamengo, Gabigol raggiunge Zico con 21 reti: cresce il valore per l'Inter

Con il goal contro il Botafogo Gabigol agguanta Zico a quota 21 reti in campionato con il Flamengo e continua nelle sua stagione da record.

Prosegue la stagione da record di Gabriel Barbosa con la maglia del Flamengo: con la rete realizzata nella vittoria per 3-1 del 'Mengao' contro il Botafogo, Gabigol ha raggiunto il record di sua maestà Zico di 21 goal nel campionato brasiliano e mancano ancora sei giornate.

L'attaccante brasiliano di proprietà dell' ha trovato nel 'Maracanà' il suo habitat naturale ed il goal nell'ultima partita non è stato solamente il suo ventunesimo in campionato, ma anche il trentasettesimo stagionale. A quota 37 reti stagionali ha agguantato il record di Hernane 'Brocador'. Gabigol sta volando su vette inesplorate in casa 'rubronegra', trascinando il Flamengo al primo posto del brasileirao con dieci punti di vantaggio sulla seconda. Sul suo profilo 'Twitter' Gabigol ha espresso tutta la sua gioia per il record raggiunto.

O que posso dizer? Somente reverenciar você nosso eterno ídolo! Um dia histórico e que jamais vou esquecer! Obrigado Senhor ❤️👑 pic.twitter.com/UkOG9bmXO3 — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 10, 2019

Nel mirino dell'attaccante brasiliano classe '96 adesso ci sono la vittoria del campionato brasiliano, ormai ad un passo, e la finale di Copa Libertadores in programma il 23 novembre contro il River Plate. Il Flamengo, però, non è l'unica società a gioire delle prestazioni di Gabigol: anche l'Inter, infatti, vede crescere il suo valore di partita in partita e con la sua cessione potrà accumulare un tesoretto che sta assumendo dimensioni sempre più ragguardevoli.