Infortunio troppo grave: Fischer lascia il calcio giocato a 29 anni

L'attaccante danese si ritira dal calcio giocato a causa di un infortunio persistente: risolto il contratto con l'Anversa proprietario del cartellino.

E' giunta al termine la carriera agonistica di Viktor Fischer, 29enne attaccante di proprietà dell'Anversa che lo aveva prestato agli svedesi dell'AIK Solna fino al termine dell'anno solare.

Sono stati proprio i campioni belgi in carica a dare l'annuncio: troppo grave un infortunio persistente che ha indotto Fischer a prendere questa drastica decisione.

"Viktor Fischer mette fine alla sua carriera calcistica. Il motivo è un infortunio persistente. Fischer è stato prestato all'AIK Solna in Svezia fino alla fine dell'anno solare. Su sua richiesta, i contratti con entrambi i club vengono risolti di comune accordo.

Fischer è arrivato al Bosuil due anni fa. In 35 partite ha segnato 3 volte e ha messo a referto 8 assist".

Fischer era uno dei talenti più splendenti ai tempi dell'Ajax, prima che la carriera prendesse una piega diversa e certamente di tono minore: vestite anche le maglie di Middlesbrough, Magonza e Copenhagen.

Vanta anche 21 presenze con la nazionale maggiore della Danimarca, con uno score di tre reti: il 9 settembre 2018 l'ultima apparizione, in un match vinto per 2-0 sul Galles nella Lega B di Nations League. Con gli scandinavi ha preso parte anche ai Mondiali del 2018, scendendo in campo nello 0-0 contro i futuri campioni della Francia.