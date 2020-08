Fiorentina ad un bivio: Vlahovic può andare al Verona

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina: il Verona è sulle sue tracce. Ai viola piace Piatek dell'Hertha Berlino.

L'ottima stagione di Dusan Vlahovic non è passata inosservata: il talento serbo ha realizzato 8 reti tra campionato e Coppa mostrando doti non indifferenti per un ragazzo di soli 20 anni.

Manna dal cielo per la che però deve guardarsi le spalle dagli assalti delle pretendenti: tra queste spicca il che, secondo il 'Corriere dello Sport', ha buone possibilità di ingaggiare l'ex Partizan, quantomeno con la formula del prestito.

Viola che si trovano ad un bivio: meglio tenersi Vlahovic o concedergli un'esperienza altrove per farsi le ossa e tornare più forte e consapevole di prima?

Forse ad alimentare tali voci ha contribuito quella sul ritorno di fiamma per Piatek, ceduto a gennaio dal all' : il polacco è un vecchio pallino di Rocco Commisso che potrebbe tornare alla carica prossimamente.

Qualora Piatek dovesse davvero sbarcare a Firenze, il destino di Vlahovic sarebbe segnato e il Verona avrebbe la strada spianata per accoglierlo tra le sue fila.