La Fiorentina punta su Vlahovic: "No a Piatek e Milik"

La ha salutato il 2020 col botto: il successo all'Allianz Stadium contro la ha riportato il sorriso nell'ambiente viola, reduce dal cambio di allenatore con il ritorno di Cesare Prandelli in sostituzione dell'esonerato Beppe Iachini.

A il risultato è stato sbloccato da un goal di Dusan Vlahovic, autore di tre reti nelle ultime tre gare di campionato: il serbo è l'uomo più in forma della rosa e, nonostante la giovane età, sarà uno dei leader su cui la società punterà per il presente ed il futuro.

La conferma è arrivata dalle parole di Daniele Pradè, intervenuto sui canali ufficiali del club: secco no ad altre opzioni di mercato che rischierebbero di tarpare le ali di Vlahovic.

"Abbiamo deciso di puntare su un centravanti giovane come Vlahovic che ci sta dando risposte importanti. Faccio degli esempi: in questo momento non sarebbe giusto prendere giocatori come Piatek e Milik. Sono grandi attaccanti e ci farebbero comodo, ma ostacolerebbero la crescita di Vlahovic".