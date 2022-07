Fiorentina, ufficiale l'ingaggio di Dodo: il brasiliano arriva dallo Shakhtar

Fatta per il terzino brasiliano che si aggrega alla squadra di Italiano dallo Shakhtar Donetsk. Dopo le visite raggiungerà il ritiro di Moena.

La Fiorentina mette a segno il colpo Dodo. La Viola ha chiuso l'affare con lo Shakhtar Donetsk e consegna a Vincenzo Italiano il terzino brasiliano.

Pur non avendo ancora ufficializzato con un comunicato l'affare, l'account Twitter della Fiorentina ha anticipato l'ingaggio del calciatore con un post piuttosto particolare e ironico.

Per mettere sotto la società di Rocco Commisso deve liberare un posto da extracomunitario. Questo significa che il calciatore potrà allenarsi con la squadra, ma non potrà disputare partite ufficiali fino a che non si libererà uno slot.

Dopo le visite mediche, il brasiliano ha raggiunto il ritiro di Moena, pronto a iniziare la sua nuova esperienza in Serie A.

Arrivato allo Shakhtar nel 2018, Dodo ha vinto due campionati, una coppa e una supercoppa ucraina nel corso della sua esperienza con il club nero e arancione, inframezzata da un prestito al Vitoria Guimaraes.