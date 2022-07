Fiorentina-Trento dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Altra amichevole estiva per la Fiorentina, che se la vedrà con il Trento. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-TRENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Fiorentina-Trento

• Data: venerdì 22 luglio 2022

• Orario: 17.00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Impegnata nel ritiro in Val di Fassa, la Fiorentina sta lavorando per farsi trovare pronta per la prossima stagione.

La squadra di Vincenzo Italiano ha accolto Luka Jovic, Pierluigi Gollini e Rolando Mandragora ed è ancora attiva sul mercato. Il tecnico sfrutterà il ritiro proprio per testare i nuovi arrivati e inserirli nel suo sistema di gioco.

L'avversaria dell'amichevole è il Trento, undici che milita nel Girone A della Serie C. In questo articolo tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-TRENTO

Il test match tra Fiorentina e Trento si disputerà venerdì 22 luglio 2022 presso il centro sportivo Cesare Benatti di Moena. Calcio d'inizio alle ore 17.

DOVE VEDERE FIORENTINA-TRENTO IN TV

La gara non prevede copertura televisiva. Non sarà dunque possibile assistere in televisione alle immagini della partita tra Fiorentina e Trento.

FIORENTINA-TRENTO IN DIRETTA STREAMING

Nemmeno internet dà la possibilità di assistere all'incontro. Non avendo copertura tv, le piattaforme televisive non trasmetteranno l'incontro nemmeno sulle relative app o siti ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TRENTO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano.

TRENTO (5-3-2): Marchegiani; Galazzini, Carini, Seno, Trainotti, Simonti; Osuji, Belcastro, Caporali; Chinellato, Bocalon. All. D'Anna