La Fiorentina si gode un Torreira rinato: l'uruguaiano si riscopre 'bomber'

Le esperienze interlocutorie con Arsenal e Atletico Madrid avevano gettato grandi ombre sul suo conto, un velo di pessimismo sulla scelta della Fiorentina di puntarci su in estate: invece Lucas Torreira ha fatto ricredere gli scettici, tornando ai livelli che gli competono.

Ormai perno centrale della zona mediana viola, l'uruguaiano si sta rivelando decisivo non solo in termini di geometrie, ma anche sotto l'aspetto realizzativo: sono 4 le reti in stagione (3 nel 2022), le ultime due delle quali consecutive e utili per racimolare quattro punti preziosi in ottica qualificazione europea.

Torreira ha aggiunto alla lista delle sue vittime anche l'Inter, punita con quello che ormai è diventato un proverbiale inserimento, capace di mandare in tilt le difese avversarie per il tempo celere della giocata.

Persi i goal di Vlahovic, Italiano ha trovato quelli dell'uruguaiano che, per essere precisi, in quel di San Siro ci ha rimesso anche un dente, come testimoniato dalla foto pubblicata dopo il triplice fischio sul suo account Instagram.

Un riscatto a tutti gli effetti per chi, soltanto un anno fa, aveva seriamente meditato di lasciare il calcio in seguito alla morte della madre, portata via dal Covid-19: Torreira era rientrato in Uruguay per combattere questa grave perdita con l'affetto degli altri familiari, ed è forse proprio grazie al loro sostegno che l'idea del ritiro è stata definitivamente accantonata.

A proposito di riscatto: la cifra per far sì che il trasferimento dall'Arsenal si trasformi a titolo definitivo è di 15 milioni, somma che la Fiorentina sembra propensa a sborsare. Col senno di poi un affarone, a giudicare dall'impatto straordinario avuto da questo 'nuovo' Torreira.