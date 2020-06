La Fiorentina tenta il colpaccio: suggestione Thiago Silva

Thiago Silva lascerà il PSG a fine stagione: possibile un ritorno in Italia, magari alla Fiorentina che sta pensando di replicare il colpo Ribery.

In ha lasciato un ricordo più che positivo, attestandosi su livelli altissimi con la maglia del : Thiago Silva potrebbe presto riabbracciare il Belpaese dopo otto stagioni trascorse in , ma non con i colori rossoneri addosso.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sul difensore brasiliano in scadenza a giugno col si è fiondata la di Rocco Commisso, deciso a far sognare i tifosi con un colpo simile a quello che un anno fa portò a Firenze Franck Ribery.

Recentemente, Leonardo ha confermato che Thiago Silva e Cavani non giocheranno più a Parigi, anche se l'obiettivo è di tenerli entrambi fino ad agosto, quando ripartirà la con la Final Eight che vedrà protagonisti anche i campioni di Francia.

"Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG al termine della stagione, è confermato. La nostra idea è quella di tenerli in squadra fino alla fine di agosto, non è ancora chiaro come si possa fare. E' stata una decisione difficile da prendere, sono giocatori che hanno segnato la storia del club".

Per Thiago Silva - 36 anni a settembre - sarebbe l'opportunità di tornare in per gli ultimi scampoli di carriera. Il popolo milanista, però, si aggrappa alle parole pronunciate ad aprile dal suo agente che apriva alla possibilità di rivedere il suo assistito a Milano. Sarà il tempo a fornirci tutte le risposte.