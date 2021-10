Fiorentina senza Dragowski, l'infortunio è serio: resterà fuori più di un mese

Il portiere della Fiorentina si era infortunato nel finale della gara contro il Napoli: gli esami hanno evidenziato una lesione al retto femorale.

Lungo stop per Dragowski, portiere della Fiorentina che aveva riportato un infortunio nel finale della gara persa domenica sera dai viola contro il Napoli.

Il polacco, dopo aver risposto alla chiamata della propria Nazionale, è rientrato a Firenze per sottoporsi agli esami del caso e stabilire i tempi di recupero che non saranno brevi.

Dragowski infatti ha subito "una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra".

La Fiorentina non ha specificato i tempi di recupero, ma come fa sapere 'Sky' Dragowski difficilmente tornerà in campo prima fine novembre, saltando quindi di sicuro le gare di campionato contro Venezia, Cagliari, Lazio, Spezia e Juventus. Da capire se il polacco tornerà in tempo utile per il match col Milan del 20 novembre oppure sarà arruolabile una settimana più tardi, contro Empoli (27) o Samp (30).

Il suo posto tra i pali viola nelle prossime settimane verrà preso da Terracciano, che peraltro gode della piena fiducia di Italiano e in questo inizio di stagione si è già avvicendato con Dragowski per scelta tecnica.