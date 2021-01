Fiorentina, Saponara ad un passo dallo Spezia: prestito con diritto

Riccardo Saponara si appresta a diventare un nuovo calciatore dello Spezia, dopo una prima parte da fantasma alla Fiorentina.

Riccardo Saponara si prepara ancora una volta a lasciare la in prestito. Non è un sodalizio destinato ad esistere quello tra la Viola ed il trequartista, e così il giocatore lascerà nuovamente in prestito Firenze, per la quarta volta.

Dopo le avventure alla , al e al (nell'ultima stagione), la nuova squadra di Riccardo Saponara sarà lo . Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' si tratterebbe di una trattativa vicinissima alla conclusione.

Le due squadre stanno sistemando gli ultimi dettagli, che sembrano riguardare solo la cifra dello stipendio di Saponara. Poi lo Spezia potrà far valere un diritto di riscatto a fine stagione sul giocatore.

In Liguria lo aspetta Vincenzo Italiano, che però dovrà trovare a Saponara un posto nel suo collaudato 4-3-3; da interno di centrocampo offensivo o da ala d'attacco con licenza di accentrarsi.

Inoltre allo Spezia ritroverà anche il direttore sportivo Meluso, che l'anno scorso lo aveva portato a Lecce: evidentemente è proprio un grande estimatore di Riccardo Saponara.