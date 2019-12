Fiorentina-Roma, fischi per Kalinic: il ritorno in viola è più lontano

Accoglienza fredda per Kalinic che potrebbe tornare alla Fiorentina durante il calciomercato di gennaio. Dagli spalti del 'Franchi' piovono fischi.

Il ritorno di Kalinic alla si mette in salita. I tifosi viola infatti, come riportato da 'Sky Sport', durante la partita contro la si sono espressi in modo molto chiaro quanto rumoroso.

Tanti i fischi per l'attaccante croato, seduto sulla panchina della Roma e che potrebbe tornare alla Fiorentina durante il calciomercato di gennaio via .

La Roma d'altronde non è soddisfatta dal rendimento di Kalinic che invece proprio a Firenze ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera. I tifosi viola però non sembrano troppo convinti dall'eventuale ritorno del croato sull'Arno, anzi.

Kalinic ha già vestito la maglia della Fiorentina dal 2015 al 2017 collezionando 84 presenze e ben 33 goal. Poi il discusso trasferimento al e tanti problemi fisici.