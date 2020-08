Tuttosport - La Fiorentina punta su Ribery: lui la chiave per arrivare a Mandzukic e Gotze

La Fiorentina ha messo nel suo mirino Mandzukic e Gotze. Entrambi sono svincolati, a convincerli potrebbe essere Ribery.

Quando nell’agosto del 2019 la ha annunciato la sua firma, sono stati in molti a chiedersi se quello arrivato in riva all’Arno fosse un Franck Ribery ancora in grado di dare una qualcosa di importante.

Dodici mesi dopo, il fuoriclasse francese, non solo ha convito tutti, ma si è ritagliato un ruolo da leader assoluto all’interno del mondo gigliato. Guida per i compagni dentro e fuori dal campo, Ribery a 37 anni ha dimostrato di poter ancora fare la differenza come pochi, ma la sua importanza per la Fiorentina va ben oltre gli aspetti tecnici.

L’ex , ad una settimana dal raduno, ha fatto già ritorno a Firenze per allenarsi presso il centro sportivo gigliato e se le sue condizioni fisiche sono già perfette, ad attenderlo potrebbe esserci un altro ruolo: quello di intermediario .

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione sarà, con ogni probabilità, una Fiorentina diversa da quella vista fino a poche settimane fa. Il club gigliato è infatti al lavoro per garantire a Beppe Iachini elementi che vadano a rafforzare la rosa e che possano garantire un’importante dose d’esperienza.

L’obiettivo è quindi quello di portare a Firenze uomini che sappiano bene cosa vuol dire vincere e se nelle scorse settimane si è fatto il nome di Thiago Silva, adesso sono soprattutto due i profili nel mirino del club di Rocco Commisso: Mario Mandzukic e Mario Gotze .

Il primo è svincolato dopo una breve parentesi in all’ Al-Duhail ed anche il secondo è attualmente senza contratto, visto che non è stato rinnovato quello che lo legava al .

Si tratta di due giocatori di assoluto valore che sono particolarmente appetiti anche perché prelevabili a parametro zero e la Fiorentina sembra aver fiutato l’affare. Vista la qualità sia di Mandzukic che di Gotze (che recentemente ha rifiutato un trasferimento in ), piazzare il doppio colpo non sarà semplice ma, come riportato da ‘Tuttosport’, i viola puntano a giocarsi proprio la carta Ribery .

L’asso francese ha giocato (e vinto) con entrambi ai tempi del e potrebbe essere proprio lui, forte anche della sua esperienza positiva a Firenze dove è un idolo assoluto, a cercare di convincerli ad accettare la Fiorentina.