La Fiorentina cerca una punta: spunta anche l'opzione Arnautovic

Marko Arnautovic è stato proposto alla Fiorentina. L’ex attaccante dell’Inter vuole lasciare la Cina e i viola stanno studiando la situazione.

Sfumato l’obiettivo Coppa , la adesso sarà chiamata a concentrarsi esclusivamente sul campionato. La prima parte di stagione è stata di quelle molto complicate e per tale motivo, in sede di calciomercato, il club gigliato cercherà di garantirsi quegli elementi che possano aiutare la squadra a salvarsi con meno patemi.

I viola sin qui si sono concentrati soprattutto sulle cessioni (già ufficiali quelle di Cutrone e Lirola e a breve Duncan dovrebbe passare al ) al fine di rendere più snello il gruppo a disposizione di Cesare Prandelli, ma sono almeno due gli obiettivi in entrata: un esterno destro ed una punta.

Nel primo caso si è parlato con insistenza dell’ipotesi Andrea Conti (ma di fatto non sembra ancora essere stata trovata un’intesa con il ) ma dalla è rimbalzato il nome di Kingsley Ehizibue del Colonia, mentre nel secondo sono diversi i nomi accostati ai viola.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, tra i profili tenuti in seria considerazione c’è quello di Leonardo Pavoletti, mentre secondo ‘Sky’ una nuova opzione è rappresentata da una vecchia conoscenza della : Marko Arnautovic.

L’attaccante austriaco attualmente è legato allo Shangai SIPG, ma vorrebbe lasciare la . Per questo motivo è stato proposto ad alcuni club, compreso appunto la Fiorentina. Il club gigliato sta valutando la situazione e a breve deciderà se approfondire o meno il discorso.

Arnautovic, classe 1989, nel corso della sua carriera ha vestito per una stagione anche la maglia dell’. Approdato a Milano nell’estate del 2009, in nerazzurro ha totalizzato appena tre presenze in campionato senza mai trovare la via della rete.