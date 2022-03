Fiorentina punita per i cori contro Vlahovic: multa di 10mila euro

Erano attesi tanti fischi e così effettivamente è stato per Dusan Vlahovic: tutti i fari erano puntati su di lui e sul suo ritorno al 'Franchi' da avversario per Fiorentina-Juventus, che ha visto il successo bianconero grazie ad un'autorete siglata da Venuti allo scadere.

Il centravanti serbo è stato costantemente beccato dal suo ex pubblico, che non gli ha perdonato lo 'sgarbo' del trasferimento a Torino negli ultimi giorni della sessione invernale del calciomercato.

I cori dei tifosi toscani sono stati segnalati al Giudice Sportivo che ha comminato una multa di 10mila euro alla Fiorentina, "per avere suoi sostenitori,prima dell'inizio ed al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Nome non specificato, ma non serve un genio per capire di chi si tratti.

Sia Fiorentina che Juventus, inoltre, hanno ricevuto un'ammenda di 2mila euro "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara".